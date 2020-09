Co za zdjęcia! Takiego Gorzowa już nie ma. Na szczęście zostały te fotografie

5 sierpnia 1941 r. we Lwowie urodził się Kurt Mazur. Możecie go nie znać, ale musicie zobaczyć jego zdjęcia! Są przepięknym wspomnieniem po dawnym Gorzowie. I mamy ich mnóstwo! Kurt Mazur do Gorzowa przyjechał w 1945 r. z ojcem Eugeniuszem. Niedługo potem zaczął robić miastu zdjęcia. Wykonał setki fotografii. Dziś są one absolutnie bezcenne z kronikarskiego punktu widzenia. Pokazują miasto, jego mieszkańców, codzienność, wyjątkowe momenty. K. Mazur bezpłatnie przekazał całą kolekcję GL. Zdjęcia prezentujemy na łamach gazety od lat - przy różnych okazjach. K. Mazur w Gorzowie mieszkał do 1963 r. Wtedy właśnie - jak czytamy na stronie Muzeum Lubuskiego - wyjechał z rodziną do Heidelbergu, gdzie skończył studia medyczne. W 1971 roku zamieszkał w Stuttgarcie i pracował tam jako chirurg plastyczny. Od 2006 r. jest na zasłużonej emeryturze. ZOBACZ JAK GORZÓW WYGLĄDAŁ 20 LAT TEMU ZOBACZ FILM - WNĘTRZE KATEDRY PO POŻARZE

Kurt Mazur