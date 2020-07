Co za zdjęcia! Zobaczcie, gdzie w Gorzowie były kiedyś plaże! Możecie być zaskoczeni...

Bardziej bajoro, niż staw

Zapewniamy jednak, że w ciągu ostatnich lat nie był, dziś nie jest i jeszcze długo nie będzie miejscem do kąpieli. Woda w nim nie jest badana przez sanepid, na dokładkę do stawku po deszczach spływa wszystko, co zostało wcześniej spłukane na pobliskich wodach (w tym resztki nawozów i chemia). To obecnie - niestety - bardziej bajoro niż staw.

A nie zawsze tak było. Starsi Czytelnicy z Gorzowa poświadczą, że kilka dekad temu stawek był popularnym (i ponoć bezpiecznym) miejscem do kąpieli. Była tu nawet namiastka plażowej infrastruktury (wieżyczka, miejsca do skoków). Jeszcze popularniejszy był niedaleki staw przy ul. Błotnej. Tam plaża była już poważnych rozmiarów, plażowicze mieli do dyspozycji także przebieralnie. A już absolutnymi hitem podczas upalnych dni była plaża przy rzece Warcie, zlokalizowana w okolicy klubu Admira, z zejściem od Wału Okrężnego. Latem setki ludzi wypoczywały tu, pływały w rzece, grały w siatkówkę, badmintona...