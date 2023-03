Coraz mniej czasu na zgłoszenie pomysłów do budżetu obywatelskiego w Gorzowie. A wniosków niewiele Magdalena Marszałek

Gorzowianie mają coraz mniej czasu na złożenie wniosków do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Bartłomiej Nowosielski/UM Gorzów Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w Gorzowie powoli zbliża się do końca. Mieszkańcom zostały jeszcze niecałe dwa tygodnie na zgłoszenie swoich pomysłów. Do tej pory wpłynęło ich kilkanaście.