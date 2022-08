Coraz mniej wody w stawie w Parku Róż. Czy to na pewno przez suszę?

- Wody w „odmulonym” stawie w Parku Róż jest coraz mniej. Tak mało jeszcze nigdy nie było - zaalarmowała nas kilka dni temu pani Dorota, nasza Czytelniczka z centrum, która regularnie przychodzi do parku. Jej zdaniem powodów zauważalnie niższego stanu wody w stawie może być kilka.

- Przeszło miesiąc zanieczyszczony śmieciami był kanał dopływowy z Kłodawy. Oczyścili go, pomimo niskiego stanu rzeczki woda zaczęła wpływać do stawu. Tylko w dalszym ciągu ucieka przez źle uszczelnioną tamę między mostkiem a Kłodawką - zauważa pani Dorota.