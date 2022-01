Coraz więcej kierowców wysyła policji nagrania wyczynów drogowych szaleńców. Filmy mrożą krew w żyłach!

Policjanci przyznają też, że nagrania z samochodowych kamer zdecydowanie ułatwiają im pracę. Ale co najważniejsze - dzięki temu więcej miłośników brawury zostaje ukaranych.

Cieszy fakt, że mamy sojuszników wśród innych kierowców, którzy nie są obojętni na drogowy bandytyzm. Dzięki nim te nagrania trafiają pod właściwy adres. A często są to mrożące krew w żyłach sceny, które obnażają brak zdrowego rozsądku oraz pełną ignorancję już nie tylko do przepisów prawa, ale i do życia swojego oraz innych uczestników ruchu. W ten sposób możemy eliminować skrajnie nieodpowiedzialne zachowania, które na drogach nigdy nie powinny mieć miejsca - tłumaczy Maludy.