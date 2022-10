Cóż to były za emocje! AZS AJP Gorzów pokonał w Gdyni Arkę i nadal jest niepokonany w Energa Basket Ligi Kobiet

To VBW Arka Gdynia była faworytem tego sobotniego meczu. Raz, że była niezwyciężonym liderem Energa Basket Ligi Kobiet, mającym wygraną z mistrzem Polski BC Polkowice. Dwa, że to spotkanie czwartej kolejki było rozgrywane w hali Polsat Plus Arena w Gdyni. Poza tym to przecież właśnie z gdyniankami w minionym sezonie PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów przegrała rywalizację o brązowy medal w tych rozgrywkach.

Niemniej pierwsze trzy minuty należały do zawodniczek trenera Dariusza Maciejewskiego. Ich akcje były przemyślane, wyćwiczone i różnorodne. Najpierw spod kosza trafiła Alanna Smith, następnie po wejściu w „pomalowane” Julia Bazan, a później trójką popisała się Zoe Wadoux. Niestety, potem więcej punktów zdobywały gdynianki. Jeszcze ta pierwsza kwarta pod względem liczby „oczek” była wyrównana, ale już ta kolejna na korzyść koszykarek pani szkoleniowiec Jeleny Skerovic.