Cygański festiwal już w tę sobotę. Nie przegapcie Romane Dyvesa!

Rezerwujcie sobie najbliższy sobotni wieczór. O 20.30 w gorzowskim amfiteatrze rozpocznie się kolejna odsłona Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa. To najstarszy i najbardziej ceniony festiwal cygański w Europie.

- Będzie to kolejny wyjątkowy festiwal pełen kolorów, energii i żywiołowego tańca. To wszystko jest nieodłącznym elementem naszej cygańskiej kultury, którą po raz 34. chcemy zaprezentować na gorzowskiej scenie - mówi Edward Dębicki, pomysłodawca festiwalu i założyciel Teatru Muzycznego Terno, który jest gospodarzem imprezy.

Gwiazdą Viki Gabor

Kto wystąpi w tym roku?

- Cieszę się, że może uda się odmłodzić publiczność, bo zaprosiliśmy Viki Gabor. Specjalnie dla „swojego wujka Edwarda” przyjedzie do Gorzowa i będzie śpiewała piosenki cygańskie - mówi E. Dębicka. Przy okazji zapowiada pewne zmiany w festiwalu. - Nie pozwalamy już na to, żeby artyści polscy śpiewali swoje przeboje. Jeśli chcą wystąpić, to z cygańskimi piosenkami śpiewanymi po cygańsku. Tak będzie śpiewał Rafał Brzozowski, tak będzie śpiewał Stanisław Karpiel-Bułecka - mówi Dębicka.