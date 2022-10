Czarny dym z komina? Gorzowscy strażnicy sprawdzą, czym palą mieszkańcy

Czarny dym oraz gryzący i nieprzyjemny zapach wydobywający się z kominów znak, że coś jest... nie tak. W takim przypadku warto zgłosić problem strażnikom miejskim, którzy sprawdzą, czy to nie skutek spalania w piecach niedozwolonych materiałów.

Jeśli ktoś pali nieprawidłowo, to widać i czuć od razu, bo z komina unosi się ciemny i gryzący dym. Wtedy udajemy się we wskazane miejsce i sprawdzamy, skąd wydobywa się przykry zapach i co zostało spalone - mówi Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie.