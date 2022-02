Czekają nas duże zmiany w przeglądach rejestracyjnych samochodów. Wyższe opłaty, zdjęcia usterek, żółte tablice.

Ministerstwo Infrastruktury kończy prace nad zmianami w przepisach regulujących zasady przeglądów technicznych pojazdów. Ważą się jeszcze losy zmian w cennikach stacji kontroli pojazdów. Mowa jest nawet o trzykrotnym wzroście opłat - z blisko 100 do 300 złotych.

Dowód rejestracyjny pojazdu z wbitą pieczątką ważnego badania technicznego to - obok prawa jazdy i polisy OC - najważniejszy dokument każdego kierowcy. Jazda bez tej pieczątki oznacza karę w wysokości od 1500 do 5000 złotych oraz zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Projekt nowej ustawy regulującej sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest już dawno po konsultacjach i zgłoszonych uwagach między innymi przez przedstawicieli Polskiej Izby Kontroli Pojazdów. Dokument został już przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i obecnie znajduje się na etapie rozpatrywania przez komisję prawniczą. Niebawem ma zostać zatwierdzony przez rząd i trafi do parlamentu. Pierwotnie zapowiadano wejście w życie nowych przepisów od 1 stycznia tego roku, ale termin ten przesunięto na 1 września.

Co ma się zmienić w funkcjonowaniu stacji kontroli pojazdów?

Zmiany dotyczące opłat za okresowe badanie techniczne dotkną spóźnialskich. Jeśli przeglądu dokonamy po 30 dniach od upływu ważności ostatniego badania, stawka za usługę wzrośnie dwukrotnie. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli zrobimy je we wcześniejszym terminie (nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ostatniego badania), to kolejne badanie będzie ważne 1 rok plus liczba dni, o które je przyspieszyliśmy (maksymalnie 30).

Powtarzanie badania na nowych zasadach

Kierowców na pewno zainteresują zmiany dotyczące powtarzania badań technicznych. Pierwotnie w projekcie zapisano, że osoby niezadowolone z wyniku przeglądu będą miały prawo zgłoszenia skargi do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) i dwa dni na powtórzenie badania. W razie, gdyby drugie badanie okazało się pomyślne dla skarżącego kierowcy, wtedy koszt miał pokrywać przedsiębiorca prowadzący daną stację. To jednak zmieniono i w obecnej wersji zapisano, że badanie ponowne będzie możliwe tylko na tej stacji, która wykonała pierwsze badanie, w obecności inspektora TDT. Na koniec badania kierowca będzie składał zastrzeżenie, które diagnosta zapisze w zaświadczeniu i rejestrze badań. To ma być punkt odniesienia do rzekomych nieprawidłowości, a i diagnosta będzie mógł się przygotować i zrobić np. zdjęcia usterek.

Zdjęcia badanego pojazdu i jego licznika

Jedną z nowych praktyk przy przeglądzie okresowym ma być fotograficzna dokumentacja pojazdu oraz jego licznika. Zdjęcia mają być przechowywane w bazie przez 5 lat jako dowód, że pojazd rzeczywiście fizycznie był na stacji kontroli. Ma to wyeliminować nielegalne praktyki podbijania pieczątki, a także pozwoli ustalić faktyczny stan licznika w dniu kontroli, w razie ewentualnej pomyłki. Jak już wspomnieliśmy, diagnosta będzie miał też prawo do fotografowania usterek. W przypadku podważenia negatywnego wyniku badania technicznego, do którego właściciel pojazdu będzie miał prawo, zdjęcia te zostaną wykorzystane do uwierzytelnienia decyzji. Negatywnych wyników badania technicznego może być niestety więcej, bo zmieniają się także reguły, dotyczące nierzetelnych kontroli. W przypadku zaliczenia przez diagnostę badania technicznego auta, którego nie powinien dopuścić do ruchu lub nie użycia odpowiedniego sprzętu pomiarowego – Transportowy Dozór Techniczny może cofnąć jego uprawnienia.

Rejestracja „na zabytek” też ma się zmienić

Kolejną zmianą ma być prawo do rejestracji pojazdu na zabytek. Do tej pory na „żółte blachy” mogliśmy zarejestrować auto, które było wyprodukowane nie mniej, niż 25 lat przed czasem wykonywanego badania technicznego. Wiek auta ma wydłużyć się o 5 lat, czyli będziemy mogli rejestrować w ten sposób samochody wyprodukowane minimum przed 30. laty. Kolejnym warunkiem jest też, to, że rejestrowany w ten sposób model nie jest już produkowany.

Diagności domagają się znacznych podwyżek. Znów zastrajkują?