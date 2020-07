Czekasz w centrum na tramwaj, bo on czeka na światła

W poniedziałek ze stoperem w dłoni sprawdziliśmy, czas oczekiwania trwa przeważnie półtorej minuty.

Podobna sytuacja jest w przeciwnym kierunku. Tramwaje z pętli Silwana w stronę Wieprzyc też muszą zatrzymać się na wysokości katedry, by przejechać przez skrzyżowanie. By dojechać do nowego przystanku koło Rossmanna tracą najczęściej około 20 sekund.

- Tym rozwiązaniem jestem zdegustowany. Idea była taka, by tramwaje w centrum miały tzw. zieloną falę i nie musiały stać przed skrzyżowaniem Wydaliśmy przecież wiele milionów złotych, by jeździło nam się nie tylko wygodniej, ale i szybciej – mówi Tomasz Drost ze stowarzyszenia komunikacja.org, które zrzesza miłośników transportu publicznego.

Na projekt tramwajowy poszły wielkie pieniądze. Za każdy z 14 nowych tramwajów Twist miasto zapłaciło 6,25 mln zł, co daje łącznie 87,5 mln zł. Z kolei przebudowa ul. Sikorskiego to prawie 56 mln zł.