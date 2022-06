Czereśnie już tańsze, a truskawki po kilka złotych. Ceny na ryneczku w Gorzowie |10 CZERWCA

Wydaje się, że właśnie jest najlepszy czas dla amatorów truskawek. Dlaczego? Bo ich cena to - najczęściej - 9 zł za kilogram. A jeśli ktoś potrzebuje tych owoców na przetwory, to sprzedawcy oferują je nawet za 5 zł (taką cenę widzieliśmy na jednym stoisku).

Dużo tańsze są też czereśnie. Owszem, wciąż można kupić ja za ponad 20 zł, ale my widzieliśmy już kilka punktów, gdzie oferowano je po 12 zł za kilogram.

Jak w piątek 10 czerwca kształtowały się ceny warzyw, owoców, kwiatów oraz innych produktów na ryneczku Jerzego w Gorzowie? Zobaczcie w naszej galerii.

