Czteroosobowa rodzina straciła dom w pożarze. I to tuż przed świętami! Pomożecie?

Przyjaciele pogorzelców poprosili nas o nagłośnienie akcji pomocowej dla rodziny Lili i Rafała z Goszczanowca w powiecie strzelecko-drezdeneckim. We wtorek 20 grudnia rano w ogniu stanął ich dom. W ciągu godziny doszczętnie spłonęło piętro budynku, gdzie para mieszka z dziećmi: Oliwką i Marcelinką. Zniszczeniu uległ też parter, gdzie mieszkali rodzice mężczyzny.

- Wiemy, że dziś każdemu jest ciężko, ale stracić dach nad głową w środku zimy, tuż przed świętami, jest dramatem całej rodziny. Apelujemy więc o pomoc. W pierwszych godzinach po tragedii powstały zbiórki rzeczowe, wiele osób chce pomóc. Pogorzelcy dostali już dach nad głową od życzliwych sąsiadów, jednak najtrudniejsze do pozyskania są środki na odbudowę domu - czytamy w profilu zrzutka.pl.

Pomoc zamiast prezentu

- Może zamiast kolejnego prezentu pod choinką przeznaczmy kilkadziesiąt zł na rzecz kochającej się rodziny, której nagle świat wywrócił się do góry nogami - piszą znajomi pogorzelców. - W naszej społeczności wszyscy dobrze znają i cenią Lilę i Rafała. Oboje są bardzo zaangażowani w lokalne życie społeczne. Lila jest sołtysem wsi Goszczanowiec i przewodniczącą rady rodziców w Szkole Podstawowej w Goszczanowie. Są naszymi kolegami z pracy, zawsze chętni do działań na rzecz potrzebujących i wszelkich inicjatyw. Teraz to oni potrzebują pomocy. Pamiętajcie, dobro wraca - dodają inicjatorzy zbiórki.