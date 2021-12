Czwarta fala pandemii opada w Gorzowie już od pięciu dni |17 GRUDNIA

W piątek 17 grudnia potwierdzono w Lubuskiem 649 nowych przypadków koronawirusa. To mniej niż w czwartek i mniej niż tydzień wcześniej. A w związku z tym ostatnim wskaźnik zakażeń znów poszedł w dół i wynosi 60,82 os. na 100 tys. mieszkańców. Piątek jest już piątym kolejnym dniem ze spadkiem średniej zakażeń. Jeszcze w niedzielę 12 grudnia wynosił on 71,12, więc wychodzi na to, że przez pięć dni czwarta fala pandemii obniżyła się w Lubuskiem o około 17 proc.

W Gorzowie potwierdzono w piątek 69 zakażeń. W naszym mieście wskaźnik zakażeń też piąty dzień idzie w dół. Spadł już do poziomu 53,73 os. na 100 tys. mieszkańców.

Poprawia się sytuacja w gorzowskiej lecznicy. W ciągu doby liczba hospitalizowanych spadła o czterech,

- W szpitalu jest teraz 114 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, w tym ośmiu na zakaźnym OIOM-ie - informuje szpital.