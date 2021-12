Czwarta fala w Gorzowie prawdopodobnie już opada |14 GRUDNIA

We wtorek w Lubuskiem potwierdzono 462 nowe przypadki koronawirusa. To druga najniższa dzienna liczba zakażeń w ostatnim tygodniu i wyraźnie niższa niż tydzień wcześniej (w ubiegły wtorek było 552 infekcji). W związku z tym wskaźnik zakażeń drugi kolejny dzień poszedł w dół. Aktualnie wynosi on 67,29 os. na 100 tys. mieszkańców. Gotowi jesteśmy zaryzykować tezę, że to już początek opadania czwartej fali pandemii, a w najgorszym przypadku tzw. płaskowyż, czyli okres, gdy średnie zakażeń utrzymują się na podobnym poziomie.

Dlaczego stawiamy taką tezę? Bo z naszych codziennych wyliczeń wynika, że 14 grudnia jest już w sumie piątym dniem w ciągu ostatnich dwóch tygodni, gdy mamy do czynienia z malejącym wskaźnikiem zakażeń (a drugim dniem od początku tego tygodnia).

W Gorzowie potwierdzono we wtorek 52 zakażenia. Wskaźnik zakażeń znów poszedł w dół i wynosi 62,95 os.