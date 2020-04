Czy będziemy płacić za parkingi w Gorzowie? Jest decyzja

- Pracuję w centrum Gorzowa, mieszkam na os. Staszica i przed epidemią koronawirusa dojeżdżałam do pracy autobusem MZK. Teraz, gdy tak się mówi o izolowaniu, zrezygnowałam z komunikacji miejskiej. Do pracy zaczęłam jeździć samochodem. Uważam, że miasto powinno zrezygnować z opłat za parkowanie w centrum. Z prywatnego samochodu korzystałoby więcej gorzowian. A mieszkańcy nie musieliby narażać się na ewentualne zakażenie koronawirusem – mówi pani Izabela, która pracuje w branży ubezpieczeniowej w centrum miasta.

- Z opłat za parkowanie na razie nie rezygnujemy. W niektórych miastach faktycznie podjęta została taka decyzja, ale głównie po to, by ułatwić dojazd samochodami do urzędów. U nas, w Gorzowie nie ma takiego problemu. Wciąż obserwujemy i analizujemy sytuację. Ważne jest by podkreślić, że opłaty z parkomatów również pozwalają na przeznaczanie ich na pomoc potrzebującym w sytuacji kryzysowej, z jaką mamy do czynienia obecnie. – mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w magistracie.

Przypomnijmy: na pomoc przedsiębiorcom Gorzów przeznaczyć chce na razie 10 mln zł. 80 proc. z tej kwoty to będą np. umorzenia czynszów.