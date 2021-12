Czy ceny za śmieci pójdą w górę? MG-6 ogłosiło drugi przetarg

- Termin składania ofert mija 3 stycznia 2022 roku o 10.00, a godzinę później nastąpi ich otwarcie. Czy postępowanie uda się rozstrzygnąć jeszcze w styczniu, trudno powiedzieć. Obecnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów kończą się 28 lutego. Jeśli jednak do tego czasu nie wyłonimy wykonawcy, zagrożenia nie będzie. Będziemy mogli przedłużyć czasowo aktualne umowy z dotychczasowymi operatorami. Nie będzie więc sytuacji, że śmieci będą „wylewać się” ze śmietników, bo nie będzie miał ich ktoś odebrać - mówiła nam w środę 8 grudnia Anna Pająk, wiceprzewodnicząca zarządu Związku Celowego Gmin MG-6.

Dodaje, że otwarcie ofert może się jednak opóźnić, jeśli teraz wniesie ktoś odwołanie od specyfikacji warunków zamówienia. Potencjalni oferenci mają na to czas do przyszłego tygodnia.