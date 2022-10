Czy dobrze, że Papusza trafiła do teatru? Będą o tym debatować

Papusza to najsłynniejsza cygańska poetka. Przez wiele lat mieszkała w Gorzowie. W samym mieście została upamiętniona m.in. ulicą i pomnikiem. 10 września premierę miał wyreżyserowany przez Jacka Głomba spektakl „Papusza znaczy lalka”.

To przedstawienie będzie można zobaczyć już jutro o 16.00 w Teatrze Osterwy. Spektakl będzie darmowy. By na niego wejść, należy wcześniej zgłosić się do teatralnego biura obsługi widza (tel. 95 728 99 39, 95 728 99 40) i upewnić się, że są jeszcze wejściówki.

- Papusza miała przerypane w życiu, była ogromnie nieszczęśliwą kobietą. Nie tylko w sensie osobistym, ale też społecznym. Miała problem z własną nacją. Jednocześnie potrafiła temu światu sprostać i walczyła o swoją suwerenność w tym świecie - mówił kilka dni przed premierą reżyser spektaklu.

Papuszę gra aż sześć aktorek. - Jej osobowość była tak bogata i diametralnie różna w wielu okresach jej życia, że trudno byłoby jednej aktorce to udźwignąć - mówiła nam Magdalena Dwurzyńska, która gra „Papuszę nr 6”.

Jak teatralne ujęcie losów Papuszy oceniają naukowcy czy krytycy? Ich zdanie będzie można poznać tuż po jutrzejszym spektaklu. O 17.45 w teatralnej kawiarence odbędzie się bowiem debata poświęcona spektaklowi.