Czy gorzowianie czują się bezpiecznie? Na co skarżą się najczęściej?

52,7 proc. mieszkańców nie czuje się w Gorzowie bezpiecznie. Tak wynika z przeprowadzonych na przełomie stycznia i lutego tego roku badań wśród gorzowian. 17,7 proc. ankietowanych zdecydowanie nie czuje się w mieście bezpiecznie, a 35 proc. osób, odpowiedziało, że raczej nie czuje się bezpiecznie. Tych, którzy nie mają zastrzeżeń do poczucia bezpieczeństwa w Gorzowie, jest 47,3 proc. Zdecydowanie bezpiecznie czuje się tylko 6,7 proc. ankietowanych, a raczej bezpiecznie - 40,6 proc.

Gorzów. Czujne oko "wielkiego brata". Co widzi miejski monitoring?

Badania wśród gorzowian zostały przeprowadzone na potrzeby Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, który powstał na lata 2022-2024. Ma on zostać przyjęty na dzisiejszej sesji rady miasta. Odbędzie się ona w formie zdalnej (sala sesyjna jest bowiem wykorzystywana na punkt wsparcia dla uchodźców). Początek o 14.00. Mieszkańcy mogą śledzić obrady na stronie um.gorzow.pl.

Denerwuje nas przekraczanie prędkości

Co wynika z przeprowadzonej kilka tygodni temu ankiety? Zdaniem gorzowian największymi zagrożeniami w mieście jest niszczenie mienia i chuligaństwo, bójki i pobicia oraz zagrożenia w ruchu drogowym. Te ostatnie najbardziej widoczne są w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 54,4 proc. z 2135 zgłoszeń dotyczyło bowiem przekraczania dozwolonej prędkości. 25,7 proc. zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania. A 5,5 proc. - spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Mamy spadek przestępczości

Co ciekawe, choć ponad połowa mieszkańców nie czuje się w Gorzowie bezpiecznie, to przestępczość w mieście jest niższa niż kilka lat temu. W całym zeszłym roku odnotowano w mieście 4285 przestępstw, natomiast w 2020 roku było ich 4174. To dane, które - prawdopodobnie z powodu pandemii - są niższe niż w latach wcześniejszych. W latach 2018-2019 w Gorzowie notowano ponad 4,5 tys. przestępstw. W roku 2017 nie było ich jednak więcej niż 4 tys.