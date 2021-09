Czy inwestycje będą szły szybciej? Właśnie po to Gorzów powołuje spółkę

- Poziom inwestycji przesuwamy do spółki. Tak zrobił już Poznań czy Szczecin i w tych miastach to bardzo dobrze funkcjonuje - mówi prezydent Jacek Wójcicki. Wraz z urzędnikami szykuje się do powołania miejskiej spółki inwestycyjnej.

W środę 29 września, podczas sesji, radni będą debatować nad projektem uchwały w sprawie utworzenia spółki komunalnej. Ma ona już nawet swoją nazwę - Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

Jakie będą zadania spółki?

- Będzie zajmowała się inwestycjami strategicznymi dla miasta - mówił nam w czwartek 23 września Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu.

Jak czytamy w projekcie uchwały, Gorzowskie Inwestycje Miejskie będą spółką do wykonywania zadań własnych dotyczących m.in.: dróg, ulic, organizacji ruchu, placów, parków czy stadionów. To jeszcze nie wszystko. Spółka ma się zajmować także inwestycjami dotyczącymi pomocy społecznej, sportu, kultury, ochrony zdrowia, ochrony przyrody i środowiska. Będzie ona odpowiedzialna za sprawy budowy, przebudowy czy rozbiórki poszczególnych obiektów. Oczywiście nie będzie tego robiła rękoma swoich pracowników. Tym wszystkim będą zajmowali się wykonawcy wyłonieni w przetargach, a więc tak jak funkcjonuje to do tej pory.