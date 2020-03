Czy koronawirus wpływa na przebudowę ulic? Sprawdziliśmy!

- Do 15 kwietnia powinniśmy jednak zakończyć prace w tym miejscu – mówi Matusiak. Przypomnijmy: cała przebudowa ul. Sikorskiego powinna zakończyć się do 21 czerwca.

Nie oznacza to jednak, że na przebudowie ul. Sikorskiego nie da się odczuć skutków koronawirusa. W związku z problemami z transportem i ludźmi, spowolniły m.in. prace sanitarne. W miejscu stanęło też układanie kostki na części „deptakowej” Sikorskiego. A pracy do skończenia zostało tu już niewiele.

Brak rur nie jest jedynym problemem Budimeksu. Koronawirus sprawił, że firma ma też kłopot z kupnem stali, która jest potrzebna do przejazdu kolejowego na Zatorze.

- Jeśli ta sytuacja się będzie przeciągała przez kolejne tygodnie, będzie problem – mówi Andrzejewski. – A o ile się to wszystko przeciągnie, to nikt tego nie wie. Trudno więc też powiedzieć, jak ten wirus wpłynie na budowę – dodaje. Jeśli problem ze sprowadzeniem materiałów będzie się przedłużał, Budimex będzie chciał usiąść do rozmów z miastem o zamianie materiałów. Kostrzyńska ma być zrobiona do 15 grudnia.

Problemów nie zgłasza za to gorzowski Budomex. – I oby tak było cały czas – mówi prezes Sylwester Zuza. Jego firma na początku roku rozpoczęła rozbudowę drogi krajowej nr 22, czyli wylotówki na Gdańsk. Buduje też drugą nitkę ul. Myśliborskiej. W mijającym tygodniu położyła asfalt na odtwarzanej "starej" jezdni. Drogę chciałaby oddać przed wrześniem.

- A co z inwestycjami, do których właśnie szykuje się miasto, choćby do przebudowy ul. Spichrzowej? – pytamy Wiesława Ciepielę, rzecznika magistratu.

- Koronawirus spowodował kłopot wszystkim, jednak nie możemy z tego powodu przestać pracować i czekać. Przyglądamy się rozwojowi sytuacji. Z żadnej inwestycji jednak nie rezygnujemy – mówi rzecznik.