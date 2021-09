Czy korzenie drzew będą miały przestrzeń? Drzewa się nie przyjmą?

„Proszę o podjęcie działań mających na celu powiększenia mis by stworzyć dogodne warunki do wzrostu drzew” - napisała w interpelacji do prezydenta Gorzowa radna Marta Bejnar-Bejnarowicz z Kocham Gorzów. Zrobiła to, bo mieszkańcy zwracają uwagę na - ich zdaniem - zbyt mały rozmiar mis, które zostały wbudowane w chodnik wzdłuż ul. Chrobrego, która jest aktualnie w przebudowie.