Czy mamy warunki do bycia zdrowym? Gorzów Wielkopolski wysoko w rankingu zdrowych miast powiatowych w Polsce!

Indeks Zdrowych Miast. Co badano?

- Zaniepokojeni rosnącą liczbą chorób występujących na obszarach zurbanizowanych sprawdziliśmy, w których miastach na prawach powiatu są najlepsze warunki dla utrzymywania dobrego stanu zdrowia - przyznają we wstępie do wyników badań, ich autorzy, czyli naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz specjaliści Open Eyes Economy Summit (Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej). Ranking powstał we współpracy z Grupą Luxmed.

Ranking obejmuje 66 miast na prawach powiatu. Są wśród nich dwa lubuskie miasta. Pierwszą piętnastkę zamyka Zielona Góra. Na 29 miejscu jest Gorzów Wlkp., który nie otrzymał wyróżnienia w żadnej z kategorii, ale w ogólnym zestawieniu wyprzedza takie miasta, jak: Kalisz, Gliwice, Łódź, Bydgoszcz, Częstochowę, Jelenią Górę i wiele innych.

Badano takie obszary, jak: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę i przestrzeń.

- Dokładnej analizie poddano m.in. realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnię terenów zielonych czy jakość powietrza - czytamy we wstępie do wyników badań.