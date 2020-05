Czy możliwy jest ślub bez maseczki? Co z chrztami i Komunią? Kościół przedstawił program w czasie epidemii

Ten sakrament cały czas jest możliwy. W porównaniu z okresem sprzed koronawirusa, może jednak odbyć się tylko poza mszą świętą. Nie należy jednak kumulować chrztów (tak jak to miało miejsce jeszcze do marca tego roku).

Na razie w kościołach może przebywać jeszcze ograniczona liczba wiernych. Wciąż obowiązuje zatem dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Jeśli zmienią się przepisy sanitarne, duchowni będą zachęcać do powrotu wiernych do świątyń. Z czasem zostanie też zniesiona dyspensa.

Jeśli ktoś chciałby, aby I Komunia jego dziecka odbyła się indywidualnie, musi poprosić parafię, aby zgłosiła to do 24 maja. Kiedy będzie możliwa I Komunia z udziałem całych klas? Dopiero, gdy dzieci powrócą do szkół. A to może być dopiero w nowym roku szkolnym.

Bierzmowanie

Przygotowania do tego sakramentu, a co za tym idzie - jego udzielanie - zostało zawieszone do odwołania.