Czy można umyć samochód na myjni w czasie koronawirusa? Czytelnik pyta. Policja odpowiada

- W kodeksie drogowym, w artykule 66., jest napisane, że „pojazd ma być tak utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy”. Tymczasem ptaki już tak zapaskudziły szybę mojego auta. Ledwo coś przez nią widzę. Pojechałbym na myjnię i umył szyby, ale boję się, że dostanę mandat. Czy możecie dowiedzieć się, jak to jest i czy mogę skorzystać z myjni, by być w zgodzie z kodeksem drogowym? – pyta nas pan Robert, nasz Czytelnik z Gorzowa.

- Pewnie Czytelnik ma w domu ścierkę. Do umycia okien w samochodzie może użyć jej oraz domowego spryskiwacza. Cały samochód będzie mógł umyć, gdy już nie będzie ograniczeń związanych z epidemią – odpowiada sierż. szt. Mateusz Sławek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. I dodaje: - Prosimy zrozumieć, że w tym czasie należy ograniczyć przemieszczanie do załatwiania tylko spraw niezbędnych do życia codziennego.

Przypomnijmy: w Polsce obowiązują ograniczenie dotyczące przemieszczania się. Odległość pomiędzy osobami powinna wynosić minimum dwa metry. Można przemieszczać się jedynie w przypadku dojazdu do pracy i powrotu do domu, także jeśli ktoś jest wolontariuszem na rzecz walki z koronawirusem oraz gdy załatwia sprawy niezbędne do życia codziennego, np. robi zakupy, wykupuje lekarstwa czy idzie do lekarza.