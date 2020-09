Czy Multimedia Polska mają awarię? Nie, to zmiany w dekoderze!

We wtorek 8 września nastąpiły zmiany w Multimediach Polska, a więc największej kablówce na północy regionu. Zmienił się układ kanałów. Doszło też kilka nowych.

Jesteście abonentami Multimedia Polska? Włączyliście we wtorek 8 września telewizor i zobaczyliście napis „brak sygnału”? Nie ma powodów do niepokoju. To nie żadna awaria. W największej na północy Lubuskiego kablówce trwa proces zmiany numeracji kanałów. „Numeracja zmienia się na dekoderach IPS3000 oraz Kaon KGS3200, a także na dekoderach z kartą i modułach CAM. Zmiana nie dotyczy natomiast dekoderów ADB oraz dekoderów IPS3000 połączonych światłowodem” – czytamy w komunikacie kablówki. Multimedia kupione przez Vectrę Dlaczego dochodzi do zmian? To efekt kupienia Multimediów przez Vectrę. Za sprawą tej transakcji Vectra stała się największym operatorem telewizji kablówkowej w Polsce.

Zmiana numeracji kanałów to nic innego jak dostosowywanie oferty programowej Vectry dla abonentów Multimediów. Co się zmieniło w numeracji? Najważniejsza zmiana to ta, że numery kanałów zaczynają się od 100, a ich kolejność różni się od dotychczasowej. Przykład? Kanał TVN24 był do tej pory pod numerem 6, natomiast teraz można go znaleźć pod numerem 136, a także 801.

Kanały są pogrupowane tematycznie. W Multimediach np. Canal+ Sport i Canal+ Dokument były „obok siebie”, bo kanały z rodziny Canal+ były w jednym miejscu. Teraz jest inaczej. Canal+ Sport jest w sąsiedztwie np. Eurosportu czy Polsatu Sport, a Canal+ Dokument w sąsiedztwie podobnych sobie kanałów, czyli Discovery czy Fokus TV.

Poza zmianą numeracji, pojawiły się nowe kanały. Już od teraz można oglądać telewizje: NTL, Belsat TV i LRT Lituanica. Poza nimi na liście programowej abonenci kablówki mogą zobaczyć numerację kanałów, której do tej pory nie mieli. Mowa np. o kanałach National Geographic, Fox, czy BBC. One są na razie niedostępne. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, mają pojawić się w przyszłości. Kiedy jednak to nastąpi, nie wiadomo.

Nowy układ kanałów w dekoderach trzeba zainstalować samemu. Jak? Podpowiedzi znaleźć można w instrukcjach obsługi poszczególnych typów dekoderów na stronie Multimediów Polska.

Jim-Sat na sprzedaż? Do kupienia Multimediów Polska przez Vectrę doszło na początku tego roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na tę transakcję pod kilkoma warunkami. Jeden z nich to ten, że Vectra musi zadbać o to, by w miejscu swojej działalności nie być monopolistą. Oznacza to zmiany na rynku telewizji w Gorzowie.

Kilka lat temu Vectra kupiła gorzowską kablówkę Jim-Sat, która jest m.in. na części Górczyna. W tej części miasta są miejsca, gdzie dostępny jest i Jim-Sat, i Multimedia. By nie być monopolistą, Vectra będzie musiała sprzedać którąś z kablówek. Logicznie rzecz biorąc, najprawdopodobniej będzie to Jim-Sat, który ma dużo mniejszą liczbę abonentów od Multimediów.

