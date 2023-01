Czy my jeszcze w ogóle czytamy książki? Oto dane z biblioteki wojewódzkiej w Gorzowie

Biblioteka w Gorzowie. 22 tys. książek za 600 tys. zł

- W 2022 zakupiliśmy 21 666 nowych książek. Ostatni taki zakup był w 1988 roku, ale to były czasy, gdy książki były bibliotece narzucane - mówi S. Szenwald.

Na zakup nowych książek gorzowska książnica przeznaczyła ponad 600 tys. zł. Połowa z tej kwoty to pieniądze pochodzące z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który organizuje ministerstwo kultury. Na drugą połowę składają się urząd marszałkowski i gorzowski magistrat.

Prawie 22 tys. książek zakupionych w zeszłym roku oznacza, że biblioteka kupiła 18 nowości na 100 mieszkańców. To wynik cztery razy lepszy niż w 2018, gdy na jednego gorzowianina przypadało 4,48 nowości. - To jeden z najwyższych wskaźników w Polsce - mówi S. Szenwald. Dyrektor biblioteki zapowiada jednak, że w tym roku tak dużych zakupów może już nie być. Powód? Inflacja i rosnące koszty energii czy ciepła. - Chcę, aby zakup nie spadł poniżej wskaźnika 10 - mówi Szenwald.

Biblioteka w Gorzowie. Literatura kobieca na czele

A jak sprawa wygląda z czytelnictwem wśród gorzowian? W zeszłym roku wypożyczyli oni 340 883 książki, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca przypadały trzy wypożyczenia. Tak dobrze z czytelnictwem w Gorzowie jednak nie jest. Co najmniej jedną książkę wypożyczyły 14 542 osoby. Najczęściej wypożyczanym tytułem była książka „Kiedyś dogonimy Paryż” Magdaleny Kołosowskiej (to literatura społeczno-obyczajowa, książka miała 21 wypożyczeń). Kolejne miejsca zajęły: „Szczęście w mazurskim domku” Katarzyny Janus (19 wypożyczeń) oraz „Milcząc jak grób” Małgorzaty Rogali (17 wypożyczeń).