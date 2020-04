Czy na pewno trzeba segregować śmieci? Pytania i odpowiedzi

- Dostałem pismo, że mam złożyć deklarację dotyczącą odbioru śmieci. Ja jednak nie chcę ich segregować i wiem, że będę musiał za to zapłacić dwa razy więcej. Tylko w tej deklaracji nawet nie mogę zaznaczyć, że ja chcę nie segregować i ponosić za to konsekwencje! – mówi nam pan Artur, jeden z mieszkańców Gorzowa. Złości się trochę, bo uważa, że – tak jak do tej pory – powinien mieć możliwość wrzucania wszystkich śmieci do jednego worka.

- Nie ma takiej możliwości. Od 1 kwietnia każdy ma obowiązek segregowania odpadów. Takie jest prawo – mówi Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca związku gmin MG-6, które odpowiada za śmieci w Gorzowie oraz pięciu sąsiednich gminach: Bogdańcu, Deszcznie, Kłodawie, Lubiszynie i Santoku.