Czy na Wartę w Gorzowie wrócą barki i powstanie u nas port?

„Dzień logistyki. Żegluga śródlądowa” - pod takim hasłem w piątek 28 października odbyła się konferencja na wydziale ekonomicznym gorzowskiej akademii. Dotyczyła ona m.in. portu multimodalnego. To takie miejsce, które łączy w sobie różne rodzaje transportu. W Gorzowie mógłby on połączyć transport lądowy, kolejowy i rzeczny.

- Gorzów jest ważnym miastem z punktu widzenia geograficznego, a zyskuje w obecnej sytuacji geopolitycznej. Może on być hubem przeładunkowym dla zespołów portów Szczecin-Świnoujście - mówił Tomasz Sobierajczyk, pomysłodawca portu. - W Gorzowie mamy drogę wodną E70, mamy kolej oraz drogę szybkiego ruchu S3. Można zatem przewieźć ładunki do Gorzowa, gdzie dalej barkami można by transportować je w głąb kontynentu. Odciążyłoby to transport samochodowy, a tym samym zwiększyłaby się przepustowość dróg i autostrad. Nie wspominając o tym, że transport śródlądowy jest najtańszym środkiem transportu i najbardziej ekologicznym - dodawał T. Sobierajczyk.

- Uczelnia jest doskonałym miejscem na tego typu dialog i nie może być w nim pomijana, gdyż odgrywa ważną rolę w łączeniu wszystkich środowisk. Dlatego cieszy fakt, iż wydział ekonomiczny akademii podejmuje takie tematy w swoich murach – mówiła dr Ewelina Gutowska z zakładu logistyki Akademii im. Jakuba z Paradyża.