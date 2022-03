Czy nowe nasadzenia zastąpią powalone drzewa w parku Kopernika?

- Na wniosek mieszkańców, zwracam się z prośbą o nasadzenia nowych drzew w parku Kopernika. Ostatnie silne wiatry spowodowały wiele zniszczeń w tym miejscu. Nowe nasadzenia w liczbie większej niż liczba powalonych drzew pozwolą na stopniowe odmłodzenie parku i jego drzewostanu - napisał do władz miasta radny Piotr Wilczewski. Zrobił to tuż po tym, gdy przez Gorzów przechodził orkan Eunice. W gorzowskim parku Kopernika powalił on kilkadziesiąt drzew.

- Nasadzenia nowych drzew w parku mogłyby być związane z uczczeniem narodzin kolejnych dzieci w naszym mieście - rzuca pomysł radny Wilczewski.