Czy nowe tramwaje to też będą Twisty? Ile będą kosztować?

Najpóźniej za półtora roku Gorzów będzie miał kolejnych sześć nowych tramwajów. Miasto dostało właśnie 25 mln zł rządowego dofinansowania na ich zakup.

- Gorzowski tabor tramwajowy wzbogaci się o sześć nowych wozów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udzieliło miastu wsparcia na kwotę około 25 mln zł, by można było zrealizować ten zakup. Tramwaje będą pochodziły z bydgoskiej Pesy. Zakup zostanie zrealizowany do czerwca 2023 roku - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. W piątek w ministerstwie wiceprezydent Iwona Olek podpisała umowę na finansowe wsparcie.

To też będą Twisty

- Gdy kilka lat temu kupowaliśmy 14 nowych tramwajów, w umowie była zapisana opcja dodatkowa, że będziemy mogli zakupić kolejnych sześć pojazdów. I tak też się stanie. Nowe tramwaje to też będą Twisty - mówił nam w poniedziałek 6 grudnia Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.

W Gorzowie jest już 14 Twistów z bydgoskiej Pesy. Do miasta zaczęły one przyjeżdżać sukcesywnie od kwietnia 2019 r. Każdy z tramwajów kosztował 6,25 mln zł (za jeden z nich, który służył do nauki jazdy, trzeba było zapłacić odrobinę więcej). Umowa była jednak podpisywana ponad cztery lata temu.

- Czy w związku z tym, że było to w 2017 r., a od tego czasu pojawiła się zauważalna inflacja, teraz trzeba będzie zapłacić więcej? - pytamy prezesa Romana Maksymiaka.

- W tamtej umowie był zapis, że jeśli będziemy kupować dodatkowe tramwaje, to one będą w tej samej cenie - mówi szef Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Sześć nowych tramwajów ma więc kosztować 37,5 mln zł. Przy 25 mln zł wsparcia z rządu oznacza to, że trzeba będzie dołożyć „tylko” 12,5 mln zł. Jak ustaliliśmy, pieniądze będę pochodziły z kredytu lub wypuszczenia w obieg przez MZK obligacji.

Helmuty już tylko awaryjnie

Nowe tramwaje powinny być gotowe przed jesienią 2023, a więc za około półtora roku. Będzie to już czas, gdy po gorzowskich torowiskach ponownie kursować będą trzy linie (dziś jeździ tylko linia nr 1 - z Wieprzyc do ul. Dowgielewiczowej).

- W godzinach szczytu na obsługę trzech linii będziemy potrzebować 14 wozów. Przeważnie tak jest, że z dwa-trzy wozy stoją w zajezdni, bo np. muszą przejść drobną naprawę. Gdy więc będziemy mieć 20 Twistów, to na gorzowskie tory będą wyjeżdżać tylko one - mówi prezes Maksymiak.

Z popularnych helmutów, które na początku jesieni 2017 zjechały na emeryturę (przewoźnik ma osiem sztuk tych tramwajów z lat 60.) MZK jednak nie zrezygnuje.

- Gdy zostanie zbudowane centrum przesiadkowe i powstanie kolejna linia, roboczo nazwijmy ją „czwórką”, to będzie potrzeba więcej pojazdów. Może się więc zdarzyć, że helmuty jeszcze będą wozić pasażerów, gdy zdarzy się jakaś awaria Twistów - mówi Roman Maksymiak.

Nowe Twisty nie będą się niczym różnić od pojazdów sprzed dwóch lat. Też będą trójczłonowe, o długości 24,2. Też będzie w nim 56 miejsc siedzących, a w pojeździe zmieścić się będzie mogło nawet 170 pasażerów. Podobnie jak wcześniejsze egzemplarze, także i w nowych wozach kabina motorniczego będzie znajdować się po obu krańcach pojazdu, a drzwi dla pasażerów będą się znajdować po obu stronach tramwaju. Czytaj również:

