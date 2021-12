Czy odholowanie furgonetki antyaborcyjnej było zgodne z prawem?

- To było działanie całkowicie pozbawione podstaw prawnych i nieładne w stosunku do mieszkańca Gorzowa. Nie tak powinna wyglądać służba straży miejskiej na rzecz mieszkańców miasta - uważa Kazimierz Sokołowski, który 12 lutego 2020 przed szpitalem postawił furgonetkę antyaborcyjną. Zawiesił na niej wtedy baner ze zdjęciami przerwanego płodu i zdaniem: „W gorzowskim szpitalu wojewódzkim zabijają dzieci nienarodzone”. Zrobił to, bo fundacja Pro - prawo do życia, dowiedziała się oficjalnie w szpitalu, że w latach 2015-2019 w lecznicy dokonano czterech zgodnych z ówczesnym prawem aborcji.

Władze szpitala od razu zabiegały o usunięcie furgonetki. A że nie udało się to zrobić sądownie, to doprowadziły do tego, by teren, na którym postawiono auto, uznać za strefę ruchu. Na tej podstawie w ostatni wtorek, po 664 dniach postoju furgonetki, straż miejska usunęła auto (pisaliśmy o tym TUTAJ).

- Domagam się zwrotu samochodu i wyjaśnienia, dlaczego nie poinformowano mnie o planowanym odholowaniu - zażądał dzień po usunięciu furgonetki Kazimierz Sokołowski. Jego zdaniem nie było podstaw do usunięcia auta.