Czy pandemia prowadzi gospodarkę w nieznane?

- Kiedyś rzeczywistość zmieniała się w ciągu lat, dekad, wieku. Teraz zmienia się w przeciągu chwili. Gdyby w 2019 r. ktoś powiedział nam, co będzie się działo przez najbliższe lata, to pomyślelibyśmy, że jest to scenariusz filmu science fiction. Chaos nastał nie tylko w obszarze zdrowia, ale także w łańcuchach dostaw, w procesach biznesowych. Na nowo trzeba zdefiniować obszary gospodarki. Trzeba biznes poukładać od początku - mówił w piątek 3 grudnia w filharmonii prezydent Jacek Wójcicki. Otwierał właśnie III Gorzowskie Forum Gospodarcze. To spotkanie m.in. ekspertów, naukowców i przedsiębiorców, w trakcie którego wymieniano się poglądami i doświadczeniami dotyczącymi wyzwań współczesnej gospodarki (GL miała patronat nad tym wydarzeniem).