Czy Stalin jechał pociągiem przez Gorzów, czyli jest już nowy numer Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego.

- Józef Stalin na konferencję w Poczdamie jechał pociągiem, a że droga kolejowa ze Związku Radzieckiego w kierunku Berlina biegła przez Ziemię Lubuską, to z pewnością jechał on przez nasz region. Zbigniew Czarnuch snuje więc rozważania, czy Stalin jechał pociągiem przez Rzepin czy też może przez Gorzów, Witnicę i Kostrzyn - mówi nam Dariusz A. Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie. Właśnie wydało ono najnowszy numer „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”. To już 28 odsłona tego wydawnictwa, w którym prezentowana jest - i ta dalsza, i ta bliższa - historia regionu.