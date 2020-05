Czy szpital zakaźny zostanie w Gorzowie na dłużej?

Szpital zakaźny w Gorzowie. Jest tu 200 łóżek

Gorzowski jednoimienny szpital zakaźny dwa miesiące temu został stworzony przy ul. Walczaka. Przygotowano go w budynkach, w których wcześniej znajdowali się pacjenci oddziału reumatologii, a także w miejscu zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Nasz szpital jest lecznicą, w której do tej pory było najmniej chorych z koronawirusem. Przygotowano w nim 200 łóżek, przy co dziesiątym z nich jest przygotowany respirator. Tymczasem od 16 marca leżało tu raptem… dwóch pacjentów. Łącznie chorych z koronawirusem, którzy się przewinęli przez szpital, nie było nawet dziesięciu! Stan większości z nich był na tyle dobry, że do zdrowia dochodzili w domu.