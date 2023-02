Czy szynobusy dalej będą się spóźniały lub w ogóle nie jeździły?

Spóźniające się pociągi, odwoływane połączenia – praktycznie nie ma tygodnia, by w telefonach do nas czy we wpisach na Facebooku, mieszkańcy nie informowali o kłopotach z kursowaniem pociągów. W piątek o problemie, który regularnie zgłaszają nam Czytelnicy, rozmawialiśmy z urzędnikami marszałka.

- 23 szynobusy, będące własnością województwa, są wydzierżawione i użyczone PolRegio. Umowa, która precyzuje obowiązki stron, jest tak skonstruowana, że bieżące naprawy wykonuje PolRegio, natomiast naprawy główne, które są po wielu milionach kilometrów lub po określonym czasie, wykonujemy my jako właściciele. W tym roku na naprawy przeznaczone jest ponad 23 mln zł – mówił nam Piotr Tykwiński, zastępca dyrektora departamentu infrastruktury i komunikacji urzędu marszałkowskiego.

W związku z odwoływaniem pociągów w zeszłym roku urzędnicy nałożyli na PolRegio ponad 7 mln zł kar.

- Są one marną pociechą dla podróżnych, którzy czekają na peronach i dworcach, z których nie odjechały pociągi – mówił z kolei Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa.