Czy to już koniec zimy w Lubuskiem? Bieliki szykują gniazda do lęgów Magdalena Marszałek

Choć pogoda nie rozpieszcza, to bieliki zamieszkujące województwo lubuskie nie tracą ani chwili. Rozpoczęły przygotowania do najważniejszej chwili w roku, czyli lęgów. Na niektórych stanowiskach zaobserwowano już tokujące ptaki, które poprawiają swoje stare gniazda lub budują nowe. Wszystko po to, aby jeszcze w lutym mogły w nich złożyć pierwsze jaja.