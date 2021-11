Czy to już rowerowe eldorado? W Gorzowie jest coraz więcej tras dla jednośladów Magdalena Marszałek

Ścieżki rowerowe przy ulicy Walczaka, Żwirowej oraz wzdłuż Kłodawki i nad Wartą. To tylko niektóre z miejskich inwestycji zrealizowanych z myślą o miłośnikach jednośladów. Tras rowerowych z roku na rok przybywa, a obecnie w Gorzowie tworzą one sieć o długości ponad 65 kilometrów. To o blisko 40 więcej niż jeszcze dekadę temu.