Czy w Gorzowie dostaniesz od miasta maseczki ochronne?

W Lubuskiem akcję rozdawania maseczek przeprowadziła już Zielona Góra. Zdarzało się, że w miejscach, gdzie rozdawano maseczki ustawiały się długie kolejki, a mieszkańcy nie zawsze stosowali się do ogólnopolskich zaleceń. Mówią one, by przebywać w odległości co najmniej dwóch metrów od innej osoby.