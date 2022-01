Czy w Gorzowie jest bezpiecznie? Gdzie trzeba wysłać patrole?

To, jak zmienia się poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, widać choćby na przestrzeni lat. Jeszcze w latach 90. za jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc uchodził Kwadrat. Teraz, a tym bardziej po rewitalizacji tego miejsca, jest zupełnie inaczej. Widać to choćby po liczbie bawiących się tam dzieci. Podobnie jest z Zawarciem. Że jest to bezpieczna dzielnica, od lat słyszymy od mieszkańców, a potwierdza to też policja.