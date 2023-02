Czy w Gorzowie jest dobry klimat dla rowerów? Możesz wyrazić swoją opinię!

Ale miasto inwestuje nie tylko w same trasy rowerowe, ale również w infrastrukturę towarzyszącą.

Obecnie gorzowscy rowerzyści mogą korzystać z ponad sześćdziesięciu kilometrów tras na terenie miasta. To o blisko czterdzieści kilometrów więcej niż jeszcze dekadę temu - mówi Paweł Najdora z Wydziału Dróg w gorzowskim magistracie.

Rower jest praktyczny, wygodny i niedrogi. Nic więc dziwnego, że sięga po niego coraz więcej osób. Dla niektórych dwa kółka to nie tylko rekreacja, ale też codzienny środek transportu. A w przypadku zakorkowanych miast również najszybszy. Z jednośladów korzysta także wielu gorzowian. Właśnie z myślą o nich z roku na rok przybywa tras rowerowych.

Jak jeździ się rowerem po Gorzowie?

Czy gorzowscy rowerzyści te zmiany dostrzegają i co ich zdaniem jest jeszcze do zrobienia? To pokazać ma Badanie Klimatu Rowerowego. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić specjalną internetową ankietę. Zawiera ona prawie czterdzieści pytań dotyczących różnych aspektów poruszania się rowerem po mieście.