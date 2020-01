Czy w Gorzowie mogą odbywać się wielkie festiwale z gwiazdami?

„Czy w planach władz miasta są festiwale letnie? Czy będą to prawdziwe festiwale letnie dla gości spoza miasta? Tak naprawdę miasta zarabiają na prawdziwych gościach festiwalowych, a nie telewizyjnych” - napisał do władz miasta Robert Surowiec, radny Koalicji Obywatelskiej. Przywołuje m.in. festiwal muzyki reggae w Ostródzie czy festiwal One Love we Wrocławiu, a także np. Nothing Hill.

„Takie imprezy, gdy przyjeżdżają naprawdę wielkie gwiazdy, przyciągają ogromną liczbę osób i dzięki temu napędzają rynek. Dlaczego Gorzów ma być gorszy?” - pyta radny.

Co na to miasto? Przypomina, że wcześniej był w Gorzowie festiwal Reggae nad Wartą. Zrezygnowano jednak z niego ze względu na wysokie koszty (sam radny Surowiec zauważa, że na organizację festiwalu szło ponad 100 tys. zł, a wpływy nie sięgały nawet 30 tys. zł).