Czy w Twojej parafii będą nowi księża? | LISTA ZMIAN

Koniec czerwca to tradycyjny czas, gdy bp Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski. wręcza kapłanom dekrety dotyczące ich posługi duszpasterskiej w naszych kościołach. Pełną listę zmian w lubuskich parafiach opublikowała właśnie kuria zielonogórsko-gorzowska. Zrobiła to już piąty rok z rzędu. Bp Tadeusz Lityński, gdy został ordynariuszem lubuskiego Kościoła, postanowił bowiem, by podawane były one do publicznej wiadomości, a wierni nie dowiadywali się o zmianach w parafii – jak zdarzało się to wcześniej – z chwilą, gdy księża fizycznie przenosili się z parafii do parafii. Nowi proboszczowie w większości obejmą parafie 1 sierpnia 2020, natomiast pozostali księża w nowym miejscu zaczną pracować od 25 sierpnia 2020.

Jarosław Miłkowski