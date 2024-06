Czynne kąpieliska w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy (7.06). Gdzie dziś warto się wybrać?

Czyste jezioro w Lubuskiem wysycha w oczach. Plaża wygląda okropnie. Zobaczcie sami

Katastrofa - tak w skrócie można opisać to, co dzieje się z kąpieliskiem nad jeziorem Głębokim koło Międzyrzecza. Kiedyś była to lubuska turystyczna perełka. A...