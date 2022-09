Czytelniczka o Filharmonii Gorzowskiej: Zobaczcie, ile tu się dzieje!

- Filharmonia Gorzowska to jedna z wielu instytucji, które wypełniają lukę, jeśli chodzi o kulturę najwyższą. Ja już nie mogę doczekać się nowego sezonu - mówi nam pani Grażyna Puczyłowska, nasza Czytelniczka z osiedla Staszica. Jest jedną z melomanek wprost zafascynowanych działalnością filharmonii i już odlicza dni do pierwszych koncertów.

Po co dyrygentowi batuta? By łagodzić obyczaje!

- Nowego sezonu nie mogę doczekać się po tym, jak widziałam, co działo się latem. W filharmonii nie było żadnej kanikuły. Przez dwa miesiące były Pikniki Chopinowskie, był przepiękny koncert Brandenburskiej Orkiestry Symfonicznej, była Muzyka w Raju, na którą składało się sześć koncertów, były też propozycje dla najmłodszych. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robi filharmonia, chcę jej za to podziękować. Apeluję przy okazji do radnych: pamiętajcie o filharmonii! Ona na to zasługuje, by ją wspierać - mówi pani Grażyna.