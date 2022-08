Czytelnik: "20 zł to nie są wielkie pieniądze, ale sprawiedliwość musi być!". Pan Daniel walczy ze spółdzielnią o wypłatę odsetek

- To może nie byłaby duża kwota, ale nie chcę na nią machnąć ręką. Walczę dla zasady, bo nie można tak lekceważyć ludzi - mówi nam Daniel Tarnowski, nasz Czytelnik z ul. Parkowej.

Blok, w którym mieszka pan Daniel, należy do spółdzielni mieszkaniowej Dolinki. A ponieważ nasz Czytelnik jest żywo zainteresowany tym, co dzieje się w spółdzielni, regularnie prosi ją o to, by udostępniała mu na piśmie przyjmowane uchwały.

Spółdzielnia za przygotowanie uchwał na piśmie - zgodnie z prawem - pobiera opłatę. W 2016 roku ona wzrosła. I to znacznie.

- Z 19 groszy za kartkę podniesiono opłatę do 3,69 zł. Taka stawka obowiązywała za pierwsze dziesięć stron. Za każdą kolejną stronę wynosiła ona 1,50 zł. Gdy któregoś razu poprosiłem ze znajomą o protokoły za lata 2016-2018, to wyszło 860 zł - mówi pan Daniel.