Czytelnik z Gorzowa: Klienci sklepu podrzucają śmieci, a my mamy płacić karę za niesegregowanie?!

"Ludzie przywożą śmieci busami"

Pismo ze spółdzielni bardzo naszego Czytelnika rozsierdziło. Pan Bogdan mieszka bowiem przy ul. Poniatowskiego, parę kroków od pobliskiej Biedronki. A śmietniki są u zbiegu Poniatowskiego z Okólną. - Ponieważ śmietniki są blisko sklepu, wiele osób, które przyjeżdża na zakupy z innych części miasta, a nawet z okolic, bo rejestracje samochodów zaczynają się od FGW, przywozi ze sobą śmieci i podrzuca je nam do śmietników - mówi Czytelnik. - Mieszkam blisko tych śmietników i widzę z okna, że ludzie przywożą śmieci nawet busami po 22.00. Pytam się więc: dlaczego my, mieszkańcy, mamy być za to karani? Jeśli spółdzielnia zbuduje zamknięte wiaty na śmietniki, do których klucze będą mieli mieszkańcy, to wtedy można obciążać mieszkańców, jeśli nie będą segregować śmieci - dodaje pan Bogdan.

Ryszard Marczyk, prezes spółdzielni mieszkaniowej Dolinki, w rozmowie z nami przyznaje Czytelnikowi rację. Przy okazji opowiada całą historię związaną ze śmietnikami.

- Wcześniej w tym miejscu była wiata z zadaszeniem i zamykana na klucz. To rozwiązanie jednak się nie sprawdziło, bo przychodzili panowie, którzy - nazwijmy to tak - trudnią się selektywną zbiórką materiałów wtórnych ze śmietników. Stale zapychali zamek, aby nie można było zamknąć wiaty i by oni wciąż mieli do niej dostęp - opowiada prezes Marczyk.

W związku z tym na wniosek mieszkańców wiatę rozebrano. Teraz miejsce na śmietniki jest otoczone płotem z siatki. Ale i to rozwiązanie nie jest idealne. - Ponieważ wiele osób ma dostęp do śmietników, są one niszczone - mówi prezes Marczyk. Zapewnia, że spółdzielnia dostrzega problem i po interwencji mieszkańców zamierza znaleźć inne rozwiązanie. Nie jest wykluczone, że śmietniki staną w innym miejscu czy też nastąpi powrót do rozwiązania z zamykanym dostępem do śmietników.