Daj buziaka i jedź dalej. Powstał kolejny parking Kiss & Ride

Parkingi Kiss & Ride, czyli pocałuj i jedź, są coraz popularniejsze. To miejsca, które pozwalają na to, by przystanąć samochodem na chwilę i wysadzić pasażera. Od ubiegłorocznych wakacji taki parking działa już przed szpitalem wojewódzkim przy ul. Dekerta. Teraz taki parking powstał także pomiędzy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu a przystankiem kolejowym Gorzów Wielkopolski Wschodni. Został on zbudowany przy okazji budowy trzeciego odcinka ulicy Spichrzowej (inwestycja już się zakończyła, a droga służy kierowcom).