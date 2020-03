Dawid D., były bramkarz Stilonu Gorzów, został aresztowany. Co zarzuca mu prokurator?

- Dawid D. jest jednym z podejrzanych w sprawie, która dotyczy kradzieży metoda na tzw. plandekę – mówił nam w czwartek, 5 marca, prokurator Dariusz Domarecki.

Metoda na plandekę polega na kradzieży drogich często towarów. – W tym przypadku były to takie towary jak sprzęt RTV, artykuły gospodarstwa domowego czy czasem pilarki. Dawid D. nie przyznał się do winy. Został aresztowany na trzy miesiące. W tej chwili w całej sprawie podejrzane są 32 osoby. W tej grupie są osoby bezpośrednio związane z kradzieżami. Dochodziło do nich nie tylko w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju – mówił GL prokurator Domarecki.