Dawid Kwiatkowski… wrócił do szkoły. Na koncert

- Dawid był żywym uczniem. Uczył się dobrze, o czym świadczy to, że później poszedł do IV Liceum Ogólnokształcącego przy rondzie – mówił nam w trakcie koncertu Jerzy Koziura, dyrektor SP20. Opowiadał też, że to już trzeci „szkolny” występ Kwiatkowskiego w podstawówce. – Kilka lat temu zagrał kilka piosenek nieoficjalnie. Później był gościem na jubileuszu szkoły. Ale taki duży koncert to gra u nas po raz pierwszy! – mówił pan dyrektor. Jako ciekawostkę dodajmy, że koncertową garderobę Dawid Kwiatkowski miał… w szatni, która na co dzień służy uczniom przy okazji lekcji wychowania fizycznego.