Debiut Formacji Port 2000 Mostki w IV lidze w meczu podwyższonego ryzyka ze Stilonem Gorzów Wielkopolski

Złą passę przełamał dopiero w 50. minucie obrońca gospodarzy - Adam Suchowera, który okazał się najsprytniejszy w zamieszaniu pod bramką Stilonu i z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do siatki gości. Z prowadzenia Portowcy cieszyli się jednak tylko do 73. minuty, kiedy to po błędzie Łukasza Merdy bramkę zdobył obrońca Stilonu - Grzegorz Bajko. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i remis stał się faktem.